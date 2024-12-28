На солдат ВСУ завели уголовное дело после убийства двух человек в курском селе

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении ряда боевиков ВСУ за совершение теракта против мирного населения в Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 8 декабря в селе Плехово Суджанского района украинские солдаты убили мирного жителя, находящего во дворе собственного дома. После этого они якобы подожгли его жилье, внутри которого находилась маломобильная женщина, погибшая в результате возгорания.

На прошлой неделе стало известно, что СКР завел уголовное дело на украинских боевиков после убийства четырех мирных жителей, набиравших воду из колодца в том же населенном пункте. Тогда в ведомстве сообщали, что еще одного человека фигуранты могли убить возле жилого дома. Кроме того, они якобы заминировали улицы села, в результате чего пострадали три мирных жителя.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева