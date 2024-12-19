На солдат ВСУ завели дело после гибели пятерых курян в Суджанском районе

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении ряда боевиков ВСУ, а также иных украинских формирований за совершение теракта против мирного населения в Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 7 декабря украинские боевики убили четырех мирных жителей, набиравших питьевую воду из колодца в селе Плехово Суджанского района, еще одного гражданина они могли убить возле жилого дома. В ведомстве сообщают, что в это же время военнослужащие ВСУ заминировали улицы населенного пункта противопехотными минами, в результате чего три мирных жителя получили ранения.

Вчера стало известно, что СКР завел уголовное дело на гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Следствие считает, что он убил двоих солдат ВС РФ в Курской области.

В начале декабря в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, полковника Павло Розлача было возбуждено уголовное дело о совершении теракта (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ (ч. 2 ст. 356 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), в Курской области. По данным следствия, от его действий могли пострадать не менее 20 человек.

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Анастасия Колпачева