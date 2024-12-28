ВСУ потеряли более 250 солдат в Курской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 250 военнослужащих, еще один солдат сдался в плен. Украинская сторона также потеряла боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и пять минометов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

С начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 44 820 военнослужащих, 259 танков, 200 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1 346 боевых бронированных машин, 1 217 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Сутками ранее потери ВСУ на Курском направлении составили более 600 человек.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева