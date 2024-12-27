ВСУ потеряли более 600 солдат в Курской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 600 солдат, а также четыре танка, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий и шесть минометов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступлений нанесли поражения украинским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.

С начала боевых действий в Курской области ВСУ лишились 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортера, 1 345 боевых бронированных машин, 1 211 автомобилей, 332 артиллерийских орудий, 42 пусковых установок РСЗО, семи транспортно-заряжающихся машин, 82 станций РЭБ, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, семи бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

Сутками ранее ВСУ потеряли на Курском направлении более 230 военнослужащих.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева