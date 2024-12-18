Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Азимут» запустит рейсы из Сочи в Нальчик по зимнему расписанию

Международный аэропорт Сочи анонсировал начало полетной программы на маршруте Сочи — Нальчик с авиакомпанией «Азимут», старт которой запланирован на январь 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 4 января по 18 февраля 2025 года авиакомпания «Азимут» начнет выполнять регулярные рейсы между Сочи и Нальчиком с частотой один раз в неделю по субботам. В дальнейшем, начиная с 19 февраля, добавится еще один рейс по средам.

По расписанию, вылеты из Сочи будут осуществлять в 06:10 с прибытием в Нальчик в 07:15, время в пути составит 1 час и 5 минут. Обратный рейс из Нальчика будет отправляться в 08:15 и приземляться в Сочи в 09:30, что займет 1 час и 15 минут. В среду рейсы будут вылетать из Сочи в 04:35 и приземляться в Нальчике в 05:45, а обратный вылет запланирован на 06:45 с прибытием в Сочи в 07:55, время в пути составит 1 час и 10 минут.

Все рейсы будут выполнять на самолетах Sukhoi Superjet 100, которые могут вместить до 100 пассажиров. Продажа билетов на новые рейсы уже открыта.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте аэропорт работает в штатном режиме на фоне неблагоприятных погодных условий. Ранее из-за схода сели на железнодорожные пути задержались 12 поездов.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...