«Азимут» запустит рейсы из Сочи в Нальчик по зимнему расписанию

Международный аэропорт Сочи анонсировал начало полетной программы на маршруте Сочи — Нальчик с авиакомпанией «Азимут», старт которой запланирован на январь 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 4 января по 18 февраля 2025 года авиакомпания «Азимут» начнет выполнять регулярные рейсы между Сочи и Нальчиком с частотой один раз в неделю по субботам. В дальнейшем, начиная с 19 февраля, добавится еще один рейс по средам.

По расписанию, вылеты из Сочи будут осуществлять в 06:10 с прибытием в Нальчик в 07:15, время в пути составит 1 час и 5 минут. Обратный рейс из Нальчика будет отправляться в 08:15 и приземляться в Сочи в 09:30, что займет 1 час и 15 минут. В среду рейсы будут вылетать из Сочи в 04:35 и приземляться в Нальчике в 05:45, а обратный вылет запланирован на 06:45 с прибытием в Сочи в 07:55, время в пути составит 1 час и 10 минут.

Все рейсы будут выполнять на самолетах Sukhoi Superjet 100, которые могут вместить до 100 пассажиров. Продажа билетов на новые рейсы уже открыта.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте аэропорт работает в штатном режиме на фоне неблагоприятных погодных условий. Ранее из-за схода сели на железнодорожные пути задержались 12 поездов.

Мария Удовик