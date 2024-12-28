В Ярославле отменили празднование Нового года в парке Победы
В Ярославле отменили праздничные мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января в парке 30-летия Победы. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал
«По рекомендации силовых структур, а также по требованиям безопасности мероприятие в парке Победы было отменено»,— пояснили «Ъ-Ярославль» в мэрии.
Празднование Нового года также пройдет на Советской площади, в парке Юбилейный и на площадке перед ДК Нефтяник. Ранее в мэрии рассказывали о программе мероприятий.