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В Ярославле отменили празднование Нового года в парке Победы

В Ярославле отменили праздничные мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января в парке 30-летия Победы. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

«По рекомендации силовых структур, а также по требованиям безопасности мероприятие в парке Победы было отменено»,— пояснили «Ъ-Ярославль» в мэрии.

Празднование Нового года также пройдет на Советской площади, в парке Юбилейный и на площадке перед ДК Нефтяник. Ранее в мэрии рассказывали о программе мероприятий.

Алла Чижова

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