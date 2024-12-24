В Ярославле рассказали о программе на новогодние праздники

В Ярославле празднование Нового года пройдет не только на Советской площади, но и в парках Юбилейный, «Нефтяник» и Победы. О программе рассказала заместитель мэра Елена Волкова на совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уже сообщал «Ъ-Ярославль», новогодняя программа «Царица ночь» на Советской площади начнется в 1:00 1 января и продлится два часа. В программе есть встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступление кавер-групп и дискотека. Каток в новогоднюю ночь будет работать с 00:30 до 2:30.

Также с 1:00 до 3:00 1 января на площади Дворца культуры «Нефтяник» и в Юбилейном парке представят программу «Территория новогоднего волшебства» с участием Деда Мороза и Снегурочки. В парке Победы жителей ждет танцевально-развлекательная программа «В новый год с отличным настроением».

Кроме того, праздничные программы запланированы до 12 января. В ДК «Нефтяник» пройдет выставка «Новогодние Деды Морозы» от студии авторской куклы, в ДК «Гамма» откроется квест-комната «Приключения Буратино», в ДК «Строитель» приглашают на мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки, в ДК «Красный Перекоп» представят «камерные елочки»: артистами, ведущими и танцорами будут дети.

Мэр Ярославля Артем Молчанов предложил отразить информацию о новогодних мероприятиях на новых интерактивных панелях, установленных в городе, а также в транспорте «ЯрГЭТа». Он уделил особое внимание безопасности в период праздников и предупредил своих коллег о возможной работе в новогодние каникулы.

«Прошу настроиться к тому, что если будут поставлены задачи, если будут какие-то вводные поступать от правоохранительных органов, то наш оргкомитет не имеет выходных и не имеет праздников. Нам, возможно, придется обсуждать какие-то более сложные вопросы. Обстановка сегодня обязывает. Праздники праздниками, но есть задачи безопасности, которые стоят на первом месте»,— сказал Артем Молчанов на совещании.

Алла Чижова