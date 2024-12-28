Остановку электрички в поселке Чекмень сделали круглогодичной

Пригородные поезда начнут останавливаться на станции Вагановка (поселок Чекмень) зимой, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Раньше поезда Нижний Тагил – Европейская останавливались на ней только летом, но по просьбе местных жителей расписание скорректировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Электрички Нижний Тагил – Европейская (№6831/№6834) ходят ежедневно. Из Нижнего Тагила пригородный поезд отправляется в 8:30, на станцию Вагановка прибывает в 10:06, а на станцию Европейская в 10:30. Со станции Европейская поезд отъезжает в 17:21, на станцию Вагановка прибывает в 17:42, в Нижний Тагил приходит в 19:21.

В СвЖД отметили, что на станции Вагановка нет пригородных касс, поэтому билет можно приобрести в приложении «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира после посадки.

Напомним, на период новогодних праздников СвЖД назначила дополнительные рейсы поездов Челябинск — Екатеринбург. Также в каникулы изменится расписание электричек Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил, Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный и Керамик — Нижний Тагил, Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово.

Анна Капустина