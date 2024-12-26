На период с 28 декабря по 9 января на Свердловской железной дороге (СвЖД) ,будет изменен порядок курсирования нескольких пригородных поездов, в том числе назначат дополнительные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На период новогодних праздников СвЖД назначила дополнительные рейсы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На период новогодних праздников СвЖД назначила дополнительные рейсы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, поезда Челябинск — Екатеринбург (через Верхний Уфалей) и обратный совершат дополнительные рейсы 31 декабря, 1, 2, 7, 8 и 9 января. Так, в направлении Екатеринбург — Челябинск с 27 декабря по 13 января поезда будут ходить трижды в день: отправление из Екатеринбурга в 08:34, 11:41, 18:07, из Челябинска — в 06:45, 13:42, 19:13.

Помимо этого, на время каникул изменится расписание некоторых электричек:

Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил (отправление в 10:33 и в 19:31), курсирующие по выходным, назначены дополнительно в период с 30 декабря по 8 января. В субботу, 28 декабря, поезда отменены;

Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный и Керамик — Нижний Тагил, курсирующие только по рабочим дням, назначены дополнительно на 28 декабря. С 29 декабря по 8 января рейсов не назначено;

Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово, идущие с понедельника по субботу, назначены дополнительно по воскресеньям (29 декабря и 5 января), отменены 31 декабря и 1 января.

Изменится также порядок курсирования некоторых скорых поездов «Финист»:

№7051 Екатеринбург — Шаля назначен дополнительно 28, 29 декабря и 8 января, но отменен 27 декабря;

№7052 Шаля — Екатеринбург курсирует дополнительно 29, 30 декабря и 9 января, отменен 28 декабря;

№7053 Екатеринбург — Кузино назначен дополнительно 27 декабря;

№7054 Кузино — Екатеринбург назначен дополнительно 28 декабря;

№7066 Нижний Тагил — Екатеринбург назначен дополнительно 30 декабря и 8 января, отменен 29 декабря и 5 января.

Анастасия Таначева