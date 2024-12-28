Токаев: важно не допускать распространения фейков о крушении Embraer 190

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, поводом которого стала авиакатастрофа в Актау. На нем господин Токаев сказал, что важно не допускать распространения дезинформации и провокаций о крушении Embraer 190, передает его слова пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На том же совещании господин Токаев заявил, что по всей стране нужно начать проверки авиационной безопасности в связи с крушением, а правительственной комиссии и генпрокуратуре поручил обеспечить всестороннее расследование катастрофы. Также он поручил правительству представить к наградам тех, кто проявил мужество и профессионализм в ходе ликвидации последствий крушения самолета.

Катастрофа произошла 25 декабря. Лайнер Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку—Грозный, но на подлете к столице Чечни самолет перенаправили в другой аэропорт из-за тумана. Лайнер развернулся и, подав сигнал бедствия в связи с отказом системы управления, запросил аварийную посадку в Актау, но до полосы не долетел и потерпел крушение.

На борту было 67 человек, 38 из них погибли, в том числе семь граждан России. Катастрофа расследуется в России, Казахстане и Азербайджане.

Подробнее — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».