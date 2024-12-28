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«КамАЗ» поставил 15 новых автобусов «Вега» в Воронежскую область

«КамАЗ» поставил 15 новейших автобусов модели КамАЗ-4280-F5 «Вега» в Воронежскую область. Транспорт будет использоваться на пригородных маршрутах между Новой Усманью и Воронежем, сообщает пресс-служба предприятия.

Автобусы поступили в распоряжение перевозчика ООО «НТК» и заменят устаревшую технику на маршрутах № 312а и № 312д. Покупка была осуществлена по программе льготного лизинга с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

В пресс-службе отметили, что «Вега» — новинка в линейке «КамАЗа», впервые представленная на выставке Comtrans 2023. Автобус отличается современным дизайном, просторным салоном и пневматической задней подвеской. Общая вместимость — 65 человек, включая 19 сидячих мест и место для инвалида-колясочника. Модель оснащена современными системами безопасности и отличается низкими эксплуатационными расходами.

Воронежская область стала первым регионом, получившим крупную партию этих автобусов после начала их серийного производства в сентябре этого года.

В начале декабря «КамАЗ» поставил в Сыктывкар партию из 30 тыс. низкопольных автобусов НЕФАЗ.

Анар Зейналов

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