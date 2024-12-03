В Екатеринбурге следователи возбудили второе уголовное дело в отношении бывшего секретаря Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова. Новый эпизод связан с домогательством к 38-летней женщине, сообщил ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Урале возбудили второе уголовное дело в отношении иерея Даниила Сидорова

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ На Урале возбудили второе уголовное дело в отношении иерея Даниила Сидорова

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

В конце ноября Церковный суд Екатеринбургской епархии запретил в священнослужении и вывел из штата епархии иерея Даниила Сидорова после информации о том, что он напал на девушку. По словам 19-летней потерпевшей, иерей Даниил Сидоров домогался ее в центре Екатеринбурга у дома на ул. Куйбышева. Тогда же Октябрьский райсуд Екатеринбурга избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). По данным источника «Ъ-Урал», вину Даниил Сидоров признал. Его отпустили из-под стражи в зале суда.

Анастасия Таначева