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Полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП на трассе Огоньки — Толоконниково

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, которое накануне произошло на трассе Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась в десятом часу утра на 33-м километре трассы. По версии следствия, 40-летний водитель КамАЗа не справился с управлением, выехал «на встречку» и столкнулся с Hyundai, за рулем которого был 55-летний мужчина.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. По факту аварии следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Большом проспекте Петроградской стороны ночью 27 декабря произошло ДТП с участием Mercedes и Tesla. Пострадали три человека.

Дарья Астанина

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