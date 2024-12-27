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Mercedes и Tesla не поделили Большой проспект Петроградской стороны, пострадали трое

На Большом проспекте Петроградской стороны ночью 27 декабря произошло ДТП с участием Mercedes и Tesla. Пострадали три человека, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в 01:32 около дома № 42 по Большому проспекту П. С. По данным СМИ, таксист за рулем Mercedes с левой полосы поворачивал направо и столкнулся с «Теслой». В результате ДТП трех человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяная петербурженка за рулем каршеринга вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Дарья Астанина

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