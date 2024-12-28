В Белгородской области за неделю восстановили 265 домов, повреждено еще 174

За неделю в Белгородской области восстановили 265 жилых помещений, ранее пострадавших от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. За этот же период новые повреждения зафиксированы в 174 домах и квартирах. Об этом сообщили главы муниципалитетов в ходе оперативного совещания, отметив, что подрядные организации приступят к работам со 2-3 января.

В Белгороде восстановили 40 жилых объектов (11 частных домов и 29 квартир), повреждено семь (два частных дома и пять квартир). На следующей неделе планируют отремонтировать 35 жилых помещений. В «работе» остаются 137 частных домов и 160 квартир (всего — 297).

В Белгородском районе отремонтировали 86 жилых помещений (61 частный дом и 25 квартир), разрушения получили 49 (34 частных дома и 15 квартир). На следующей неделе планируют восстановить восемь объектов. Всего осталось выполнить работы в 638 частных домах и 158 квартирах (всего — 796).

В Борисовском районе повреждено два частных дома, восстановлено — три. Ремонт предстоит выполнить еще в 121 частном доме и 42 квартирах (всего — 163).

В Грайворонском округе восстановили четыре частных дома и одну квартиру. За неделю повреждено два частных дома и 25 квартир. Осталось отремонтировать 58 жилых помещений (34 частных дома и 24 квартиры).

В Краснояружском районе поврежден один частный дом, восстановлено — четыре. Осталось отремонтировать 28 частных домов.

В Шебекинском округе восстановлено 127 жилых объектов (14 частных домов и 113 квартир), повреждено — 88 (21 частный дом и 67 квартир). Работы предстоит выполнить еще в 4 541 жилом помещении (2 018 частных домов и 2 523 квартиры).

На прошлой неделе в регионе восстановили 260 домов, было повреждено еще 162.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева