Посол РФ: Украина открыла «второй фронт» в Африке

Украина открыла второй фронт в Африке из-за невозможности победить Россию на поле боя, считает посол РФ в Мали и в Нигере Игорь Громыко. Господин Громыко напомнил, что в августе правительство Мали разорвало дипотношения с Украиной, в том же месяце аналогичное решение принял Нигер.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке и потворствует незаконным вооруженным формированиям против дружественных Москве государств континента»,— сказал посол в интервью ТАСС.

О том, что украинские власти решили открыть «второй фронт» в Африке, в июле также говорила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.

Власти Мали объяснили свое решение о разрыве дипотношений с Украиной комментариями представителя военной разведки страны Андрея Юсова и посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова. Мали считает, что первый признал причастность Украины к нападению на правительственные войска и бойцов ЧВК «Вагнер», а второй открыто поддержал международный терроризм.

В конце июля коалиция вооруженных группировок в Мали заявила, что повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат и бойцов из ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» подтвердила эту информацию, не приведя число жертв.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украину в Африке не поняли».