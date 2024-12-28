В Коркинском округе назначен новый начальник ОМВД

Начальником ОМВД России «Коркинский» назначен подполковник полиции Александр Рябоконь ранее руководивший отделом полиции по Еткульскому району. Нового начальника представили личному составу и руководству муниципалитета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Александр Рябоконь окончил Челябинский юридический институт МВД России и Академию МВД России. С 2009 по 2019 годы проходил службу в Варненском ОВД на должностях оперативного сотрудника подразделения уголовного розыска. Затем был назначен заместителем начальника ОМВД России по Варненскому району, а с марта 2022 года возглавлял Еткульское ОМВД.

Временно исполняющий обязанности главы ГУ МВД России по Челябинской области Игорь Белецкий, представляя нового руководителя, подчеркнул, что ему «предстоит выполнить непростые задачи и сделать все возможное для обеспечения правопорядка».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий начальник ОМВД России «Коркинский» Владимир Дякин был отстранен от работы после массовых беспорядков, произошедших в Коркино 24 октября в связи с убийством водительницы такси. Местные жители устроили сход, переросший в беспорядки в кварталах, где живут цыгане. Коркинцы обвиняли местные власти и правоохранительные органы в бездействии по решению давних проблем с этнической общиной.

Также после беспорядков в отставку ушла глава Коркинского округа Наталья Лощинина. 24 декабря новым руководителем муниципалитета был избран Александр орел, ранее возглавлявший Ленинский район Челябинска.