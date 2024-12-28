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Куряне застраховали свою жизнь на 2,4 млрд рублей за девять месяцев

За январь–сентябрь 2024 года жители Курской области оформили договоры страхования жизни на 2,4 млрд руб. в сумме. За год количество таких договоров выросло в 2,8 раза. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Объемы выплат по ОСАГО выросли на 10,9% — за девять месяцев этого года страховщики перечислили жителям региона по таким договорам более 782 млн руб.

В ЦБ отметили, что после введения в Курской области режима контртеррористической операции страховщикам рекомендовали осуществлять выплаты по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества, даже при отсутствии некоторых документов.

«Это относится к случаям, если вред жизни и здоровью застрахованных лиц, а также повреждение или утрата застрахованного недвижимого имущества были причинены в результате действия чрезвычайной ситуации. В таких случаях страховщикам рекомендуется в кратчайшие сроки рассматривать заявления и принимать решение об осуществлении выплаты на основании имеющихся документов»,— пояснил управляющий регионального отделения Центробанка Евгений Овсянников.

Жители Тамбовской области за девять месяцев оформили страховок на 4,2 млрд руб.

Анастасия Колпачева

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