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Тамбовчане оформили страховки на 4,2 млрд рублей за девять месяцев

За январь–сентябрь 2024 года жители Тамбовской области оформили свыше 485 тыс. страховок более чем на 4,2 млрд руб. в сумме. За год количество таких договоров выросло 10%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

В 3,5 раза увеличилось число страховых договоров автокаско, что объясняется ростом продаж автомобилей, в том числе в лизинг и кредит. Объем страховых сборов по ОСАГО уменьшился на 0,3%, а сумма страховых выплат увеличилась на 110 млн руб. из-за подорожная запчастей. В среднем один полис ОСАГО обходился тамбовчанам в 5,5 тыс. руб.

В условиях дефицита кадров на 5,6% снизилось число застрахованных в рамках ДМС, при этом сумма страховых премий выросла на 54%. Выплаты по ДМС по итогам девяти месяцев увеличились на 10,7%, в том числе за счет роста стоимости медицинских торов и услуг. Средний размер страховой премии на одного человека составил почти 9,5 тыс. рублей.

На 18,6% снизилось количество договоров страхования от несчастных случаев и болезней. В ЦБ связывают это со снижением объемов выдачи ипотеки на фоне роста ставок и завершения льготной программы.

Как менялись цены на недвижимость в макрорегионе в преддверии отмены программы льготной ипотеки — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ставка сыграла».

Анастасия Колпачева

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