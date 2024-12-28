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Дом культуры «Энергетик» перешел в собственность Челябинска

Администрация Челябинска приобрела в муниципальную собственность здание дома культуры «Энергетик» по поручению губернатора Алексея Текслера, сообщает пресс-служба мэрии.

Зданием дома культуры владело ООО ДК «Энергетик», зарегистрированное в 2006 году. Учредителем компании является Петр Клюшин. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2023 году составила 2,1 млн руб., а чистая прибыль — 82 тыс. руб.

Предыдущий собственник рассматривал размещение в здании коммерческих магазинов. В доме культуры на данный момент базируются 12 кружков и секций различной направленности.

«Теперь ДК "Энергетик" перешел в муниципальную собственность. Мы сохраним его для наших детей, которые продолжат свои занятия в полном объеме», – приводит слова главы Челябинска Алексея Лошкина пресс-служба администрации города.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре был подписан договор между региональным правительством и Челябинским электрометаллургическим комбинатом о передаче Торгового центра в собственность региона. Как отметили в пресс-службе предприятия, это поможет развитию торгово-развлекательной инфраструктуры области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время прямой линии заявил, что бассейн «Электрометаллург», который также принадлежал национализированному ЧЭМК, перешел в собственность администрации города.

Виталина Ярховска

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