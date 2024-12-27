Украина получила 100 млн кубометров газа из США

Украинская энергетическая компания ДТЭК получила свою первую партию газа из США. Груз в 100 млн куб. м прибыл сегодня в греческий порт на борту судна Gaslog Savannah из Луизианы. Всю партию выкупила D.Trading, дочерняя европейская компания ДТЭК.

«Подобные грузы не только обеспечивают регион гибким и надежным источником энергии, но и еще больше ослабляют влияние России на нашу энергетическую систему. Мы очень благодарны Соединенным Штатам за стратегический вклад, который они вносят в энергетическую безопасность Европы с помощью таких поставок»,— цитирует пресс-служба компании генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

31 декабря заканчивается договор о транзите газа через Украину. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона не будет продлевать соглашение. Об этом же говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Киев готов обсуждать вопросы транзита газа любого происхождения, кроме российского.

Подробности — в материале «Ъ» «Трубы напрасные».