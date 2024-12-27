Обвиняемому в превышении полномочий сотруднику Росгвардии на Ямале отменен арест

Суд в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) отменил арест начальнику отдела вневедомственной охраны Росгвардии Андрею Билю, обвиняемому в превышении полномочий. Меру пресечения вместо заключения под стражу изменили на запрет определенных действий, сообщили ТАСС в окружной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новые меры включают запреты на выход из дома до 5 февраля в ночное время с 22:00 до 6:00, общение с потерпевшими и свидетелями, за исключением жены и родственников, а также использование телефона и интернета, получение и отправление по почте.

Прокуратура не намерена обжаловать решение суда.

Напомним, в октябре Андрею Билю было предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области, следствие считает, что он привлекал подчиненных к стройке своего дома.

Ирина Пичурина