В Салехарде сотрудник Росгвардии обвиняется в превышении должностных полномочий

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) начальнику отдела вневедомственной охраны Росгвардии предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области, следствие считает, что он привлекал подчиненных к стройке своего дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», речь идет про начальника отдела вневедомственной охраны Салехарда Андрея Биля. По версии следствия, он, используя свое служебное положение, привлекал подчиненных к стройке и ремонтным работам на своем земельном участке и в доме. Отмечается, что при этом обвиняемый освобождал их от служебных обязанностей, а их зарплата сохранялась.

«За совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — добавили в пресс-службе.

Полина Хабарова, Мария Шараева