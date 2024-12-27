В ярославском «Леруа Мерлен» сменили вывеску

В Ярославле меняют вывески в гипермаркете бывшей сети «Леруа Мерлен» у ТЦ «Вернисаж». Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В июне 2024 года российский ритейлер «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) сменил название на «Лемана Про» (Lemаna Pro). Первые магазины с новыми вывесками хотели открыть до конца года. Ярославский «Леруа» сразу изменил свое название в соцсетях, а сейчас меняют и вывески. В настоящее время идет монтаж, на месте работает техника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Первую новую вывеску смонтировали в августе 2024 года на магазине в Мытищах Московской области. Именно этот магазин был первым гипермаркетом «Леруа Мерлен» в России.

Алла Чижова