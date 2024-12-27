Госдума сэкономила более миллиарда рублей

Государственная дума сэкономила 1 млрд 372 млн руб. в 2024 году. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сумма значительная — 13,7 % от общего бюджета Госдумы. Эти деньги вернутся в государственный бюджет»,— заявил господин Володин.

Согласно словам председателя Думы, 787 млн руб., большую часть средств, удалось сэкономить благодаря проведению конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг. Около 300 млн руб. было сэкономлено за счет фонда оплаты труда депутатов, их помощников и аппарата.

«Депутаты, когда отсутствуют, берут отпуск за свой счет»,— подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы добавил, что уменьшение расходов депутатов при работе в регионах позволило сэкономить 165 млн руб., а сокращение командировочных расходов — 3 млн руб. Экономия за счет отмены взноса в международные организации составила 112 млн руб.

Чем занималась Госдума в осеннюю сессию — в материале «Ъ».