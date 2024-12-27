Путин отметил работу тюменских спасателей во время весенних паводков

Президент России Владимир Путин во время поздравления сотрудников МЧС с профессиональным праздником выделил спасателей Тюменской области за работу во время паводков. Видеопоздравление опубликовано на официальном сайте президента.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За проявление высокого профессионализма при ликвидации последствий масштабных паводков глава государства также отметил сотрудников МЧС из Курганской и Оренбургской областей. «Многолетняя история МЧС полна примерами героизма и мужества спасателей, медицинских работников, пожарных, психологов и других специалистов. Российские спасатели и сейчас надежное звено в системе безопасности России»,— сказал Владимир Путин.

Напомним, губернатор Александр Моор ввел режим ЧС в Тюменской области в связи с паводком 8 апреля. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Ущерб дорогам и мостам из-за поднятия уровня воды составил 2,7 млрд руб., 463 домам потребовался ремонт или замена. Власти направили 615 млн руб. на восстановление или строительство нового жилья пострадавшим от паводка жителям области. На 2025 год в бюджете Тюменской области предусмотрено около 1,5 млрд руб. на борьбу с паводками.

Как власти и жители Тюменской области противостояли сильнейшему паводку — в материале «Мы выстояли благодаря сплоченности»

Ирина Пичурина