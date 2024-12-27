Адвокату из Екатеринбурга ограничили выезд из РФ из-за работы по делу о гостайне

Министерство юстиции России впервые ввело ограничение на выезд за пределы страны для адвоката из Екатеринбурга, работающего с делами о государственной тайне, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Ограничительные меры применили в первый раз после вступления с февраля изменений ФЗ «О государственной тайне» и инструкции, по которым адвокатам, ознакомившихся со сведениями особой важности, ограничивают в праве на выезд из РФ на срок до пяти лет со дня ознакомления.

Так, адвокат из Екатеринбурга, специализирующийся на делах, связанных с гостайной, подал заявление на получение загранпаспорта весной. Проверка документов показала, что в 2021 году во время суда он был ознакомлен с совершенно секретными сведениями, которые по-прежнему актуальны. На основании этого Минюст принял решение ограничить его выезд из России до 2026 года.

Ранее Свердловский областной суд вынес приговор бывшему сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по делу о разглашении государственной тайны. По данным источника «Ъ-Урал», разгласил одному из осужденных ИК-12 сведения, чтобы создать «сложности по службе» сотруднику «на почве личных неприязненных отношений».

Ирина Пичурина