Три человека пострадали при столкновении автобуса и «Лады» на Мурманском шоссе

В восьмом часу вечера 26 декабря на 252-м км Мурманского шоссе 55-летний водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус «ГАЗ», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП водителя легковушки доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Две пассажирки автобуса получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пьяная петербурженка за рулем каршеринга Changan вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Андрей Маркелов