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Горные курорты Сочи продали более 30 тысяч ски-пассов

Горнолыжные курорты Сочи продали как минимум 30 тыс. ски-пассов с момента запуска сезона катания. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали представители курортов «Роза Хутор» и «Красная Поляна».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С момента старта горнолыжного сезона 20 декабря уже более 15 тыс. человек успели опробовать наивысший уровень подготовки наших трасс. Загрузка объектов размещения на "Роза Хутор" в новогодние праздники составляет сейчас свыше 75%, и мы видим, что бронирования идут очень активно. Поэтому полагаем, что уровень загрузки продолжит расти», – поделился заместитель гендиректора горного курорта «Роза Хутор» по маркетингу и продажам Рушан Сабиров.

В пресс-службе курорта «Красная Поляна» сообщили, что продажи ски-пассов выросли на 14% относительно уровня 2023 года. По состоянию на 27 декабря продали 16 тыс. ски-пассов против 14 тыс. годом ранее. Загрузка курорта составляет порядка 65%, это на 5-7% выше показателей прошлого года. Начиная с 30 декабря на «Красной Поляне» отели и апартаменты забронированы более чем на 90%.

«Ъ-Сочи» писал, что все три горнолыжных курорта Сочи запустили единый ски-пасс. Теперь посетителям доступны 174 км трасс, соответствующих международным стандартам качества. Больше всего трасс на «Розе Хутор» – 105 км. На территории «Газпром Поляны» расположено 39 км трасс, Курорт Красная Поляна располагает 30 км спусков.

Вячеслав Рыжков

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