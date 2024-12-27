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Кабмин Башкирии хочет расторгнуть концессию на строительство школы в Затоне

Аппарат правительства Башкирии и региональное министерство земельных и имущественных отношений обратились в арбитражный суд Башкирии с просьбой расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Школа Затон-Восточный», которое должно было построить школу возле жилого комплекса «Новалэнд». Также республиканские власти намерены расторгнуть договор аренды земельного участка площадью 3,2 га.

В ноябре 2021 года министерство образования и науки Башкирии заключило с ООО «Седьмая концессионная компания "Просвещение"» (переименовано в «Школа Затон-Восточный») концессионное соглашение о строительстве общеобразовательной школы на 1,2 тыс. мест площадью 1,8 га в микрорайоне Затон-Восточный. Срок действия соглашения составил 10 лет, а работы должны были завершиться к концу 2024 года. Как сообщал «Ъ-Уфа», предварительная сумма бюджетных вложений в проект составляла 1,6 млрд руб., а частных инвестиций — 1,2 млрд руб.

3 декабря во время «Прямой линии» глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что школа в Затоне «практически построена».

«Школа построена практически на 96%», — уточнил он, добавив, что ввести ее в эксплуатацию собираются к 1 сентября 2025 года.

Первое заседание по делу назначено на 4 февраля. В рассмотрении дела в статусе третьих лиц участвуют минобрнауки Башкирии, ПАО «Сбербанк», ГКУ «Центр сопровождения инвестиционных проектов в сфере образования и науки РБ», региональное управление Росреестра и прокуратура Башкирии.

ООО «Школа Затон-Восточный» зарегистрировано в 2021 году в Москве. Уставный капитал компании — 15 тыс. руб. — находятся в залоге у Сбербанка. По данным Rusprofile, учредителем фирмы является ООО «СБ Капитал». Управляющая компания — ООО «Инфраструктура детства». По данным «Ъ-Сибирь», весной 2024 года совладелец «СБ Капитала» Отто Сопроненко был задержан по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве школ в Новосибирской области по концессии.

Идэль Гумеров

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