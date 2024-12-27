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обновлено 17:03

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 декабря

17:03. Украинская ракета уничтожена в Курской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

16:36. В Курской области отбой ракетной опасности — региональный оперштаб.

16:25. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб региона.

13:56. За минувшие сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 600 солдат, с начала боевых действий — более 44 570-ти. Об этом сообщили в Минобороны.

13:15. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Райана О’Лири. Он заочно подозревается в совершении теракта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.

11:42. Беспилотник атаковал территорию школы в райцентре Борисовка Белгородского района. Никто не пострадал. Дрон сдетонировал о землю возле ограждения. Разрушений и повреждений здания нет. Администрация вместе с силовыми структурами проводят отправку детей по домам. Приняли решение прекратить учебный процесс в этой школе и во всех образовательных учреждениях района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

11:17. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

11:16. СКР будет расследовать атаку БПЛА на таунхаус в поселке Разумное Белгородского района Белгородской области 26 декабря, в результате которого пострадали две женщины и восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в ведомстве.

11:03. Депутаты Воронежской городской думы Вадим Клецов и Константин Ашифин передали два МФУ для лаборатории и одного из батальонов отдельной группировки РЭБ ЦГВ. Также господин Ашифин приобрел приобрел необходимое оборудование для лаборатории РЭБ. Об этом сообщили в гордуме.

10:49. За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 126 боеприпасов и 37 беспилотников. В результате пострадали шесть человек, разрушения получили семь жилых помещений и шесть автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:33. За последнюю неделю 680 человек из белгородского приграничья получили выплату за частичную или полную утрату имущества на 51 млн руб. в сумме. За 2024 год разовые выплаты направили 24 тыс. граждан на сумму почти 1,5 млрд руб. Накануне белгородцам перечислили более 340 млн руб. за поврежденные автомобили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:07. За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 13 беспилотников, в том числе три над Курской областью и два над Белгородской. Об том сообщили в Минобороны РФ.

6:38. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

1:14. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 декабря

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