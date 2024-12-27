Рыбинский центр «Демино» выплатил экс-сотруднице долг в 3,4 млн рублей

Суд обязал лыжный центр выплатить бывшей работнице 3,4 млн руб. зарплатного долга. Об этом сообщили в ярославском управлении ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соревнования в "Демино"

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Соревнования в "Демино"

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Центр, как указывается в сообщении ведомства, «незаконно» уволил сотрудницу и не выплатил ей окончательный расчет. Тогда уволенная обратилась в суд, где ее требования были поддержаны. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и предупредили руководство центра о привлечении к ответственности в случае неисполнения решения суда.

«Лыжный центр погасил задолженность перед бывшей сотрудницей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением»,— подытожили в УФССП.

По данным источника «Ъ-Ярославль», речь идет о лыжном центр «Демино». Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 10 по Ярославской области подала в арбитражный суд иск о банкротстве АО «Центр лыжного спорта "Демино"». Сумма исковых требований составляет 11,5 млн руб. Как заверили в департаменте спорта города, запрет на распоряжение частью имущества не повлияет на работу лыжно-биатлонного центра.

Алла Чижова