Депспорта Рыбинска: проблемы ЦЛС «Демино» не повлияют на спортсменов

Спортсмены продолжат заниматься в лыжно-биатлонном центре «Демино» несмотря на претензии налоговой инспекции и судебных приставов. Об этом сообщили в департаменте по физической культуре и спорту города Рыбинска.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ИФНС №10 направила иск о банкротстве АО «Центр лыжного спорта "Демино"» и ООО «Многофункциональный центр «Демино». Также, как рассказали «Вести-Ярославль», судебные приставы арестовали гостевые домики и ресторан в центре.

«Запрет на распоряжение частью имущества комплекса «Демино» не влияет на работу лыжно-биатлонного центра, спортивной школы и на проведение предстоящих соревнований! Запрет касается объектов сферы отдыха — трех домиков и ресторана. Рассчитываем на скорейшее разрешение ситуации»,— сообщили в департаменте.

Как ранее сообщало правительство Ярославской области, в 2025 году на базе лыжно-биатлонного комплекса «Демино» запланированы соревнования федерального и международного уровня по биатлону – этапы Кубка и чемпионата России, а также Кубка Содружества.

Антон Голицын