До открытия трансферного окна в российском футболе осталось меньше месяца, но слухов, которые отправляют игроков в те или иные клубы, уже немало. Причем самым активным в это межсезонье пока считается казанский «Рубин». Все кулуарные разговоры о возможных громких переходах собрал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Про такие клубы, как «Рубин», говорят «крепкий середняк». В первой части чемпионата команда дважды отобрала очки у ЦСКА и не проиграла «Краснодару». При этом бюджет казанского клуба невысок. Стоимость игроков сейчас всего €35 млн, но, несмотря на это, «Рубин» ведет себя активно. Уже сейчас «на выход» стоят пять футболистов, и, может быть, их будет больше. «На вход» тоже есть варианты, хотя, по словам главного тренера Рашида Рахимова, финансовые возможности клуба ограничены:

«Мы не можем платить сегодня ни 3, ни 4, ни 5 млн, сейчас ситуация не располагает к этому, нет таких возможностей. Мы как-то были на сборах в прошлом году в Турции, и рядом с нами тренировалось "Динамо". Я посмотрел и сказал: "€100 млн на поле, но мы будем играть с ними на равных"».

Ходили слухи, что «Рубин» пытается подписать бывшего защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа, который сейчас без клуба, но камерунец отказался, а жаль: в РПЛ он бы точно обедни не испортил. Уровень отечественного чемпионата позволяет игрокам продлевать свой футбольный век, уверен экс-игрока «Спартака» Александр Ширко: «Раньше это было практически невозможно, потому что были серьезные команды, были хорошие футболисты, существовала конкуренция. Потенциальные работодатели, клубы не рассматривали возрастных игроков, потому что это травмы, это потеря скорости. Плюс, как говорится, молодая, свежая кровь, было из кого выбирать и кому расти. Сейчас скорости упали, и все изменилось».

Но, похоже, курс на стареющих звезд сейчас не в тренде. Попытки подписать молодых и дерзких совершают многие команды РПЛ, у некоторых даже получается. Имя костариканца Манфреда Угальде, которого «Спартак» купил за €14 млн, знают во многих футбольных странах. Агенты уверяют, что ПСЖ готов заплатит московскому клубу за форварда аж €30 млн. Именно такая сумма отступных прописана в контакте Угальде. Правда, футбольный агент Дмитрий Селюк не разделяет оптимизма, связанного с продажей нападающего:

«Да, он зарядил 14 мячей, но я вам хочу напомнить, что Мохамед Конате пришел в "Ахмат" бесплатно и забил там 11 голов. Играть в "Ахмате" или в "Спартаке"? Угальде у красно-белых играть легче, потому что много партнеров, которые могут дать, например, пас. Угальде — молодец, но не уверен, чтобы его кто-то купит за эти деньги».

В «Спартаке», кстати, возможны серьезные изменения состава. Новый спортивный директор, испанец Фрэнсис Кагигао приступит к работе со дня на день, а этот человек умеет добывать звезд. Например, в «Галатасарай» он привел Мауро Икарди и Виктора Осимхена. Не исключены долгожданные перемены и в составе ЦСКА. Стало известно, что бывший спортивный директор Андрей Мовсесьян покидает клуб. Кто займет должность вместо него, пока непонятно, но к открытию трансферного окна в России, 23 января, клуб точно определится. А вот лучший российский игрок текущего сезона Алексей Батраков уже точно не покинет «Локомотив». Вообще пока о громких переходах россиян в какие-либо европейские клубы пока ничего не слышно.

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Владимир Осипов