Наемник из США попал под уголовное дело за теракт в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Райана О’Лири. Он заочно подозревается в совершении теракта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, фигурант с августа принимает участие в боевых действиях в Курской области. «Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Райан О’Лири совершал преступления против мирного населения»,— считают в ведомстве.

На прошлой неделе в аналогичных преступлениях заподозрили гражданина Бразилии Лукаша Рибейру де Жезуса. Следствие считает, что он убил двух солдат ВС РФ в Курской области.

На этой неделе главное военное следственное управление СКР заочно предъявило обвинение 29-летней гражданке Дании Аннабель Йоргенсен в теракте и наемничестве. Ведомство установило, что госпожа Йоргенсен была солдатом датской обороны, служила в Ираке. Ее участие в военных действиях следствие трактует как теракт, который она якобы совершила в составе «группы лиц по предварительному сговору с иными неустановленными военнослужащими и наемниками вооруженных сил Украины».

О других событиях макрорегиона после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева