Глава МЧС доложит Владимиру Путину о ситуации в зоне ЧС в Черном море

Президент России Владимир Путин в пятницу примет главу МЧС Александра Куренкова, который доложит о действиях в зоне ЧС в связи с разливом мазута в Черном море. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сегодня у президента проходят рабочие встречи в Кремле. Среди них с докладом прибудет глава МЧС Александр Куренков, который вернулся из зоны ЧС. Он доложит Владимиру Путину о мерах, которые предпринимаются в рамках ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

Кроме того, Александр Куренков поделится с Владимиром Путиным общей информацией о работе ведомства в связи с Днем спасателя. Все остальные встречи президента носят закрытый характер.

Алина Зорина