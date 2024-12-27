В Первомайском районе Ростова нет отопления в 25 многоквартирных домах

В Первомайском районе ограничили теплоснабжение потребителей 25 многоквартирных домов в границах: ул. В. Пановой, ул. Клубная, ул. Студенческая, ул. Ватутина, ул. Зеленодольская, ул. 1-й Конной Армии. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отключение отопления произошло из-за дефекта на тепловой трассе по ул. Веры Пановой. В настоящее время аварийной службой АО «Теплокоммунэнерго» ведутся ремонтные работы.

Ориентировочная дата завершения работ – до 18:00 27 декабря.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что сегодня, 27 декабря, в 4:15 часть Гуково осталась без света из-за аварии на сетях. Как сообщает компания «Донэнерго», причины нарушений установлены, подачу электроснабжения восстановят до 12:00.

Ева Китаева