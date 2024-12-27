Свет в дома части жителей Гуково дадут к полудню

Сегодня, 27 декабря, в 4:15 часть Гуково осталась без света из-за аварии на сетях. Как сообщает компания «Донэнерго», причины нарушений установлены, подачу электроснабжения восстановят до 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В зону отключения попали следующие адреса: пер. Красный, ул. 9 Мая, ул. Горького, ул. Дружбы, ул. Ардынцева, ул. Кирова, пер. Зеленый, ул. Мира, ул. Северная, ул. Молодежная, ул. Западная, ул. Колхозная, ул. Мичурина, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Новая, ул. Ленина, ул. Короленко, ул. Пролетарская, ул. Лермонтова, пер. Октябрьский, ул. Почтовая, ул. Суворова, ул. Победы, ул. Первомайская, ул. Школьная, ул. Кутузова, пер. Малый, ул. Ермака, пер. Школьный.

Изначально вернуть свет в дома планировалось к 7:00.

Анастасия Казуков