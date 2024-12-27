Цена квартиры на «вторичке» по итогам года в Ижевске составила 4,6 млн рублей

Средняя цена квартиры на вторичном рынке недвижимости Ижевска по итогам года составила 4,65 млн руб. Прирост за год — 12,7%. По данным федерального портала «Мир квартир», цена за 1 кв. м. на вторичном рынке увеличилась на 10,7% и достигла 90,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«В этом году, во втором полугодии, часть спроса с рынка новостроек, на котором больше нет льготной ипотеки, переместилась на «вторичку». Этот фактор вкупе с инфляцией позволил собственникам немного поднять цены. Однако в целом спрос на недвижимость упал, и квартиру стало продать не так-то легко»,— рассказал гендиректор портала Павел Луценко.

Напомним, цена квартиры на первичном рынке в Ижевске выросла за год на 18,5% и составила 5,9 млн рублей.