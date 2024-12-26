Цена на квартиру в Ижевске выросла за год на 18,5% и составила 5,9 млн рублей

Средняя цена на квартиру в новостройках Ижевска по итогам года составила 5,9 млн руб. Прирост за год — 18,5%. По данным федерального портала «Мир квартир», цена за 1 кв. м увеличилась на 18,4% и достигла 114,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

«В первом полугодии главным драйвером рынка была льготная ипотека, продолжавшая раскрутку цен. Во втором ситуацию стали определять растущая ключевая ставка и заградительные проценты по жилищным кредитам, и произошел перелом. Во многих городах рост цен замедлился, а кое-где они начали снижаться»,— объясняет гендиректор портала Павел Луценко

По его прогнозам, в начале следующего года этот процесс продолжится за счет высокой ключевой ставки. В городах с малыми объемами строительства жилья возможны исключения, так как накопленный спрос позволит застройщикам и дальше поднимать цены.

Напомним, в Удмуртии планируется ввести в эксплуатацию 1,4 млн кв. м жилья до конца года.