В Самаре осудили на пять с половиной лет музыканта Шарлота

В Самарском областном суде вынесли приговор певцу Шарлоту (Эдуарду Шарлоту). Он признан виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Музыкант приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Четыре года музыканту нельзя администрировать сайты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Расследованием дела занималось СУ СКР по региону. Гособвинитель ранее отказался от обвинения в уничтожении официального документа (ч. 1 ст. 325 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Уголовное дело в отношении исполнителя возбудили после публикации музыкантом в соцсетях нескольких видеороликов, когда он находился за границей. На одном он разорвал георгиевскую ленту, натянутую между двумя стенами в форме буквы Z. На втором видео Шарлот сжег российский паспорт, а на третьем — исполнил пародию на песню «День Победы». После возвращения в Россию в ноябре 2023 года музыканта задержали. На него составили административные протоколы по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, а также за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность, и мелкое хулиганство. В июле текущего года Росфинмониторинг внес музыканта в перечень террористов и экстремистов

Андрей Сазонов