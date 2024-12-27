За первый день работы второго этапа платного участка Вознесенского тракта проехало более 20 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана со ссылкой на директора компании-концессионера «Оптима-технологии» Рустема Рафикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За первый день работы платного отрезка Вознесенского тракта проехало 20 тысяч авто

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ За первый день работы платного отрезка Вознесенского тракта проехало 20 тысяч авто

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С 12:00 до 24:00 26 декабря по трассе проехали 20 347 машин. Из города выехали 13 142 автомобиля, а заехало 7204. Большинство проездов пришлось на период с 17:00 до 20:00.

Сейчас на платном участке дежурят аварийные комиссары, которые уже отработали два дорожных происшествия за 27 декабря.

Запуск движения состоялся в четверг, 26 декабря 2024 года. Строительство самой магистрали стоимостью 27 млрд руб. В церемонии через видеоконференцсвязь приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Влас Северин