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Дом купца XIX века в Казани включат в список объектов культурного наследия

В Казани историческое здание конца XIX века по улице Татарстан,10, 

планируют включить в реестр объектов культурного наследия. Это следует из результатов историко-культурной экспертизы, опубликованных на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Дом купца XIX века в Казани включат в список объектов культурного наследия

Дом купца XIX века в Казани включат в список объектов культурного наследия

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Дом купца XIX века в Казани включат в список объектов культурного наследия

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Двухэтажный кирпичный дом, который получит имя «Дом М.Г. Сибирякова», был построен для купца II гильдии Мухамедгали Сибирякова. Здание характеризуется рядом архитектурных особенностей: диагональными рядами полок с полосой из «городков», лучковыми окнами и проездной аркой с имитацией замковых камней. В фасаде также имеется кирпичная композиция в виде круга, размещенная в нише щипца.

В начале XX века, столкнувшись с финансовыми трудностями, Сибиряков был вынужден заложить дом в Государственном банке. В 1904 году здание перешло в собственность Казанского отделения банка, а через год было продано Мусульманскому благотворительному обществу Казани.

Дом расположен в районе, где в XIX веке планировалось строительство нового речного порта Казани — «речных ворот», однако проект не был реализован.

Экспертиза подтвердила историческую и художественную ценность объекта, а также умеренную степень подлинности его первоначального облика.

Анар Зейналов

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