Росздравнадзор: остатки физраствора в России составляют более 85 млн флаконов

Росздравнадзор сообщил о продолжающихся поставках физраствора в аптеки и больницы. По данным ведомства, сейчас остатки препарата в стране составляют более 85 млн флаконов. За последние десять дней в гражданский оборот были введены более 13 млн флаконов физраствора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

С октября СМИ сообщали о нехватке физраствора в больницах и аптеках Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска и других городов. В середине декабря Минздрав сообщил о работе по предупреждению дефицита препарата в регионах, Росздравнадзор — об увеличении поставок физраствора в региональные аптеки и больницы. По состоянию на 13 декабря запасы физраствора в российских аптеках, медучреждениях и оптовых магазинах достигали примерно 19,8 млн упаковок, следует из данных Единой системы цифровой маркировки.

В Минздраве повышенную потребность в препарате объяснили запросами производителей на перерегистрацию цен на препарат. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, перерегистрация была необходима из-за роста себестоимости упаковки. Президент Владимир Путин 19 декабря пояснял, что ситуация с нехваткой физраствора произошла из-за ошибки Минпромторга и Минздрава, которые своевременно не приняли решение о ценах упаковки. Из-за этого стоимость физраствора для производителей стала убыточной.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Хлорид натрия растворился в аптеках».

Полина Мотызлевская