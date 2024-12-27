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Коммерсантъ FM
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Qazaq Air приостановила полеты по маршруту Астана—Екатеринбург

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air на месяц приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург для «обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа», сообщила пресс-служба компании.

Фото: @qazaqair_official

Фото: @qazaqair_official

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов Россию»,— сказано в сообщении. Авиакомпания продолжит выполнять рейсы в Омск и Новосибирск.

Полеты в Екатеринбург Qazaq Air возобновит по итогам повторной оценки рисков. Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания вернет полную стоимость билетов, а также предложит бесплатно перебронировать альтернативные авиарейсы

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