Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доля дорог Чувашии, отвечающих нормативным требованиям, достигнет 85% к 2030 году.

В Чувашской Республике планируют довести долю федеральных дорог, отвечающих нормативным требованиям как минимум до 85 % к 2030 году. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев, отвечая на вопросы «Ъ Волга-Урал».

Ремонт и капитальный ремонт проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он также включает в себя приведение опорной сети автомобильных дорог к этим стандартам и повышение доли региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормам, до 60%.

В республике уже запланированы работы на 51 дорожном объекте и одном мосту в рамках региональной сети. В рамках национального проекта продолжатся мероприятия по улучшению качества дорог Чебоксарской агломерации.

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в республике планируется выделить 3,8 млрд руб. на ремонт и капитальный ремонт дорог.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...