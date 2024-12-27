Доля дорог Чувашии, отвечающих нормативным требованиям, достигнет 85% к 2030 году.

В Чувашской Республике планируют довести долю федеральных дорог, отвечающих нормативным требованиям как минимум до 85 % к 2030 году. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев, отвечая на вопросы «Ъ Волга-Урал».

Ремонт и капитальный ремонт проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он также включает в себя приведение опорной сети автомобильных дорог к этим стандартам и повышение доли региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормам, до 60%.

В республике уже запланированы работы на 51 дорожном объекте и одном мосту в рамках региональной сети. В рамках национального проекта продолжатся мероприятия по улучшению качества дорог Чебоксарской агломерации.

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в республике планируется выделить 3,8 млрд руб. на ремонт и капитальный ремонт дорог.

Влас Северин