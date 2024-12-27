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В Воронежской области за неделю из-за гололеда пострадали 863 человека

В Воронежской области с 19 по 25 декабря из-за гололеда пострадали 863 человека. Большой части пациентов помощь оказали амбулаторно, 100 из них понадобилась госпитализация. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

За этот период было зафиксировано пять случаев обморожения и один случай переохлаждения, трое пострадавших были госпитализированы.

Всего за неделю с травмами различного характера в медучреждения региона обратились 3 210 человек, в том числе 2 215 — в Воронеже.

По данным Гидрометцентра России, до 18:00 27 декабря на дорогах Воронежской области ожидается гололедица, местами возможен туман. Из-за этого в регионе введен желтый уровень погодной опасности.

Еще в трех регионах Черноземья синоптики предупреждают о тумане и гололедице. В Курской и Орловской областях предупреждение действует до 21:00 27 декабря, в Тамбовской — до 06:00 28 декабря.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

За первые две недели из-за гололеда в Воронежской области пострадали 1 258 человек. 159 из них потребовалась госпитализация.

Анастасия Колпачева

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