За две недели из-за гололеда в Воронежской области пострадали 1,3 тысячи человек

В Воронежской области с 1 по 15 декабря из-за гололеда пострадали 1 258 человек. Большей части пациентов оказали помощь амбулаторно, 159 пострадавшим потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Также за этот период зафиксировали два случая обморожения, оба воронежца госпитализированы.

Всего за неделю с травмами различного характера в медучреждения региона обратились 5 237 человек, в том числе 3 934 в Воронеже.

По данным Гидрометцентра России, до 18:00 19 декабря на дорогах Воронежской области ожидается гололедица. Из-за этого в регионе введен желтый уровень погодной опасности.

Еще в четырех регионах Черноземья действуют предупреждения о гололеде, гололедице и налипании мокрого снега. В Белгородской, Курской и Орловской областях непогода ожидается до 21:00 19 декабря, в Тамбовской — до 8:00 20 декабря.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова