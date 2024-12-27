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В аэропорту Сочи на прилет задержаны 12 рейсов

В аэропорту Сочи задерживают прилет 12 рейсов. Они перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения. По состоянию на 09:00 по мск, 12 воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы в Минеральные Воды и Махачкалу. Сейчас также задерживается вылет 23 самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Новый Уренгой, а также в Бахрейн, Тбилиси, Анталью, Ереван, Дубай и Стамбул.

Ранее аэропорт Сочи приостановил работу из-за введенных временных ограничений. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Алина Зорина

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