В аэропорту Сочи на прилет задержаны 12 рейсов

В аэропорту Сочи задерживают прилет 12 рейсов. Они перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения. По состоянию на 09:00 по мск, 12 воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы в Минеральные Воды и Махачкалу. Сейчас также задерживается вылет 23 самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Новый Уренгой, а также в Бахрейн, Тбилиси, Анталью, Ереван, Дубай и Стамбул.

Ранее аэропорт Сочи приостановил работу из-за введенных временных ограничений. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Алина Зорина