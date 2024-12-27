Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи из-за введенных ограничений задерживают вылет 23 рейсов

Вылет 23 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных временных ограничений. Данные об этом следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно онлайн-табло, утром 27 декабря в аэропорту задерживается вылет 15 внутренних рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Новый Уренгой, Екатеринбург, Челябинск, Уфу и Иркутск. Также задерживаются восемь международных рейсов, включая вылеты в Бахрейн, Тбилиси, Анталью, Ереван, Дубай и Стамбул.

Ранее аэропорт Сочи приостановил работу из-за введенных временных ограничений. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...