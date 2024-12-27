В Сочи из-за введенных ограничений задерживают вылет 23 рейсов

Вылет 23 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных временных ограничений. Данные об этом следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно онлайн-табло, утром 27 декабря в аэропорту задерживается вылет 15 внутренних рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Новый Уренгой, Екатеринбург, Челябинск, Уфу и Иркутск. Также задерживаются восемь международных рейсов, включая вылеты в Бахрейн, Тбилиси, Анталью, Ереван, Дубай и Стамбул.

Ранее аэропорт Сочи приостановил работу из-за введенных временных ограничений. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Алина Зорина